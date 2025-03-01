ФФККР не будет финансировать тренировки Хаврониной и Нарижного в США

Федерация не будет финансировать тренировки Хаврониной и Нарижного в США.

Об этом сообщил тренер танцевального дуэта Денис Самохин.

Ранее стало известно, что дуэты группы Самохина, в том числе призеры чемпионата России Ирина Хавронина – Девид Нарижный , в межсезонье будут работать с Мариной Зуевой в США.

«Это было наше совместное с Зуевой решение. Она с большим удовольствием взялась за работу с российскими фигуристами. Полетим в Америку в середине мая и пробудем там около месяца.

Речь о постановке новых танцев не шла, но мы совместно набросаем черновой вариант программ для будущего сезона. При этом Зуева будет консультировать нашу работу по видео. В нынешних реалиях просить о материальной поддержке было бы неэтично. Денег у ФФККР мы не просили», – сказал Самохин.