Денис Самохин: «К предстоящему сезону вся наша группа, в том числе Хавронина и Нарижный, будет готовиться в сотрудничестве с Зуевой»
Танцевальные дуэты группы Самохина в межсезонье будут работать с Зуевой в США.
«Постановки программ начнем с апреля, а потом будем доводить их в США. К предстоящему сезону вся наша группа, в том числе Ирина Хавронина и Девид Нарижный, будет готовиться в сотрудничестве с Мариной Зуевой. Марина – специалист очень высокого класса, со своим тонким видением, что уже не раз демонстрировали люди, которым она помогала. Этот опыт, уверен, будет полезен ребятам.
Сейчас Девид ложится на реабилитацию после операции, а к концу марта он вернется к тренировкам. К контрольным прокатам готовимся подойти в полной готовности», – сказал тренер Денис Самохин.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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