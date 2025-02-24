Денис Самохин: «К предстоящему сезону вся наша группа, в том числе Хавронина и Нарижный, будет готовиться в сотрудничестве с Зуевой»

Танцевальные дуэты группы Самохина в межсезонье будут работать с Зуевой в США.

«Постановки программ начнем с апреля, а потом будем доводить их в США. К предстоящему сезону вся наша группа, в том числе Ирина Хавронина и Девид Нарижный , будет готовиться в сотрудничестве с Мариной Зуевой . Марина – специалист очень высокого класса, со своим тонким видением, что уже не раз демонстрировали люди, которым она помогала. Этот опыт, уверен, будет полезен ребятам.

Сейчас Девид ложится на реабилитацию после операции, а к концу марта он вернется к тренировкам. К контрольным прокатам готовимся подойти в полной готовности», – сказал тренер Денис Самохин.

