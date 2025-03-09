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  • Алиев об Олимпиаде-2026: «Если наши пацаны выстоят, то смогут хороший результат показать. Не только в топ-5 и в тройку попасть, но даже победа»
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Алиев об Олимпиаде-2026: «Если наши пацаны выстоят, то смогут хороший результат показать. Не только в топ-5 и в тройку попасть, но даже победа»

Алиев считает, что российский одиночник может завоевать медаль на Олимпиаде.

«Кого бы отправил на Олимпиаду? Я считаю, что сейчас такое время наших парней, когда многие на пике находятся. Я, наверное, соглашусь с тем, что на Олимпийских играх, где сами знаете, что всё что угодно может произойти, если наши пацаны выстоят, то смогут хороший результат показать. Не только в топ-5 и в тройку попасть, но даже победа. Помним, что в 2018 году с четвертого на первое место прыгнули.

Я верю в тех, кто поедет. Я всегда солидарен с решениями (федерации). Точно буду болеть. Буду с верой, что они смогут добиться всего и выступить достойно. Это будет историческая... штука», – сказал чемпион Европы Дмитрий Алиев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
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олимпийская квалификация
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