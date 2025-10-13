«Мелкотравчатое решение мелкотравчатых». Губерниев о лишении Дробязко гражданства Литвы

Губерниев назвал «мелкотравчатым» решение лишить Дробязко гражданства Литвы.

В сентябре 2023 года президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ о лишении Маргариты Дробязко гражданства страны. Инициатива возникла на фоне выступления фигуристки в ледовых шоу Татьяны Навки.

Позже Конституционный суд Литвы рассмотрел жалобу Дробязко по делу о правомерности персональных санкций и постановил, что Науседа имел право лишить фигуристку гражданства. В дальнейшем дело вернется в административный суд.

«Я бы назвал решение по гражданству Дробязко мелкотравчатым. По-другому сказать не могу. Они тем самым показали свою злобу и слабость. Мелкотравчатое решение мелкотравчатых», – сказал спортивный комментатор Губерниев .

