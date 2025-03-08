Гуменник об олимпийском отборе: «Знаю ли я, еду или нет, нахожусь ли в каком-то списке? Догадываюсь»

Фигурист Петр Гуменник высказался о своих шансах на участие в олимпийском отборе.

Сегодня Гуменник выступил на шоу «Рапсодия льда 2» в Москве.

«Сначала было 5% на Олимпиаду, потом после произвольной в финале Гран-при России было 6, после этого выступления – 7. Нужно еще 93 раза откататься, и будет 100.

Знаю ли я, еду или нет, нахожусь ли в каком-то списке? Догадываюсь», – сказал Гуменник.

Он рассказал, что продолжает сотрудничество с тренером Рафаэлем Арутюняном.

«В каком формате? Как минимум онлайн. Поехал бы в Америку, если бы была возможность? Да, думаю, что можно не только в Америке пересечься», – отметил фигурист.