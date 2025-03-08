Гуменник об олимпийском отборе: «Знаю ли я, еду или нет, нахожусь ли в каком-то списке? Догадываюсь»
Фигурист Петр Гуменник высказался о своих шансах на участие в олимпийском отборе.
Сегодня Гуменник выступил на шоу «Рапсодия льда 2» в Москве.
«Сначала было 5% на Олимпиаду, потом после произвольной в финале Гран-при России было 6, после этого выступления – 7. Нужно еще 93 раза откататься, и будет 100.
Знаю ли я, еду или нет, нахожусь ли в каком-то списке? Догадываюсь», – сказал Гуменник.
Он рассказал, что продолжает сотрудничество с тренером Рафаэлем Арутюняном.
«В каком формате? Как минимум онлайн. Поехал бы в Америку, если бы была возможность? Да, думаю, что можно не только в Америке пересечься», – отметил фигурист.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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