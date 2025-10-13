0

Татьяна Тарасова: «Бойкова и Козловский делают четверной выброс потрясающе. Конечно, им стоит его исполнять»

Тарасова считает, что Бойкова и Козловский должны исполнять четверной выброс.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский – чемпионы Европы и двукратные чемпионы России в парном катании. Накануне они победили на Мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге, но в произвольной программе Бойкова упала с четверного элемента.

«Я видела четверной выброс [Бойковой и Козловского на контрольных прокатах], он был потрясающим. Конечно, им стоит его исполнять, они его выучили. Такой элемент не может выполняться стопроцентно. Думаю, когда надо, они его сделают. Я видела, они его делают потрясающе», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
