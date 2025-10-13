4

Никита Сарновский: «У меня есть только одна мотивация прыгнуть четверной аксель – попасть в топ-3 тех, кто прыгает его»

Фигурист Никита Сарновский объяснил, почему хочет прыгнуть четверной аксель.

Сейчас этот элемент на соревнованиях исполняет только действующий чемпион мира из США Илья Малинин.

– А если говорить о четверном акселе? Вы рассказывали, что в межсезонье пробовали его.

– Да, пробовал. Но сейчас по причинам, которые все понимают, не прыгаю, не практикую, не кручу, не тренирую. Касаясь роста [185 см], это вообще никак не мешает. Еще раз повторюсь: мне не мешает рост ни в каких изучениях прыжковых элементов. Как бы все хорошо, тьфу-тьфу-тьфу.

– Вы упоминали, что по какой-то причине не могли выехать четверной аксель. Не нашли разгадку этой проблемы?

– На данный момент нет. Когда учил, прыгал, мы поняли, но я это воплотить не смог, на лед не смог перенести. В уме мы все прокрутили, как бы все ясно было, то есть все поняли.

– Многие не хотят учить четверной аксель из-за его стоимости. Ваша мотивация его прыгнуть повысится, если вдруг увеличится оценка этого элемента?

– У меня есть только одна мотивация прыгнуть аксель – попасть в топ-3 тех, кто прыгает четверной аксель. А так, никакой такой мотивации, чтобы вот выйти там на старт, бахнуть аксель, нет, – ответил Сарновский.

В прошлом сезоне Сарновский стал победителем финала Гран-при России среди юниоров.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
мужское катание
Никита Сарновский
logoсборная России
