Тарасова поддерживает идею олимпийского перемирия: «Я выступала за нее, чтобы на время Игр хотя бы приостановить все конфликты в мире»

Татьяна Тарасова поддержала идею об олимпийском перемирии на время Игр-2026.

Ранее вице-премьер Италии Антонио Таяни предложил объявить перемирие во всех вооруженных конфликтах на время зимней Олимпиады, которая пройдет в его стране в феврале 2026-го.

«Олимпийское перемирие было всегда! Я поддерживаю эту инициативу, выступала за нее, чтобы на время Олимпиады хотя бы приостановить все конфликты в мире, чтобы все выступали», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тарасова .

Италия призвала к олимпийскому перемирию. Как оно работает?