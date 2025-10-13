Загитова съездила на Чукотку: «Я установила там сразу два рекорда. Какие именно – расскажу позже»

Алина Загитова рассказала о поездке на Чукотку.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию посетила город Певек в Чукотском автономном округе.

«Какая же сложная выдалась неделя! 😅

Была рабочая поездка в Певек – там время +9 от Москвы, связи почти не было, а сам проект настолько стоил усилий, что ни капли не жалею! 🔥 Тем более я установила там сразу два рекорда… Какие именно – расскажу позже 😉

Обратная дорога выдалась непростой: 32 часа в пути с пересадкой в Магадане ✈️ В Москве оказалась 11-го в 14:00, на маникюр – и практически сразу на ночные съемки с 21:00 до 4 утра. Легла спать только в 10 утра, а следующий день проспала до 22:00 😂

В итоге совсем перепутала день с ночью! А как вы боретесь с акклиматизацией после таких марафонов?» – написала Загитова в своем телеграм-канале, опубликовав фото из поездки.

ФОТО