Евгений Семененко: «Знаю ли я, еду ли на олимпийский отбор? Не знаю»

Фигурист Евгений Семененко ответил на вопрос об участии в олимпийском отборе.

– Знаешь ли ты, едешь ли ты на олимпийский отбор?

– Не знаю (развел руками).

– Ничего не сообщали?

– Я уже ответил.

– То есть об Олимпиаде ты не думаешь?

– Сегодня у меня шоу. Недавно закончился финал Гран-при. Скоро Кубок Первого кагала в Челябинске, замечательном городе. Я всегда иду шаг за шагом. Считаю, это правильно, – сказал Семененко.

Также он поделился впечатлениями от участия в турнире «Открытие Байкала».

«Очень понравилось. Получилось нечто фантастическое. Знаю, что у многих была мечта побывать и особенно покататься в таком удивительном месте. Рад, что мне удалось там поучаствовать, ну и побывать тоже. Насколько этот формат был близок к соревнованиям? (Улыбается). Могу только сказать, что я хорошо провел там время», – добавил фигурист.