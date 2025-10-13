5

Никита Сарновский о травме: «С ней можно и нужно катать. На всех стартах, особенно на важных»

Никита Сарновский считает, что травма не помешает ему выступать на соревнованиях.

– Сообщалось, что у вас травма. Можете поподробнее рассказать?

– Травма – она и сейчас как бы есть. Но это не та отговорка, когда говорят: «Я плохо откатал, потому что у меня травма». Нет. С этой травмой можно и нужно катать. Вот эта слабость, которая называется травмой, я ее не на 100% как бы прошел, этот порог. А так, я не хочу делать акцент на свою травму, типа «нога болит, ничего не могу делать». Да нет, как бы и можно делать, и нужно делать.

– Считаете, что нужно идти в бой, несмотря на все сложности?

– Конечно, конечно. На всех стартах, особенно на важных, которые дают тебе рейтинг, и на всех остальных. А тут турниры в Москве хорошие, достойные. И поэтому на каждый старт надо выходить, даже если не на 100% готов, но хоть на какой-то процент, но все равно выходить, – заявил фигурист. 

10 октября Сарновский занял седьмое место на чемпионате Москвы.

– Что думаете о прокате произвольной программы на чемпионате Москвы?

– Это было плохо. В какой бы форме я ни был, все равно это было плохо – две бабочки, без каскада. Не тот контент, который я хотел бы делать. Вообще ни разу не тот. Есть над чем работать всегда. А сейчас просто одни негативные эмоции и одно расстройство. По баллам скажу, что все честно. Все справедливо. Если описать тремя словами: борьба, преодоление самого себя и, наверное, это та точка, с которой можно работать.

– Как раз хотела спросить, за что вы могли бы себя похвалить? Получается, за борьбу?

– За борьбу. Единственное, чем я доволен в своей произвольной программе на данный момент – это то, что я пошел на четверной тулуп. То есть я перекроил всю программу, вообще всю… Вот это только плюс за преодоление самого себя. А так, кроме этого, нечего сказать, – отметил Сарновский.

