«Интересно, что еще через полвека будет?» Москвина поделилась воспоминаниями о соревнованиях 1957 года

Тамара Москвина поделилась воспоминаниями о соревнованиях 1957 года.

На первом турнире имени олимпийского чемпиона Николая Панина-Коломенкина в 1957-м одной из участниц была 16-летняя ленинградская фигуристка Тамара Братусь (Москвина). В октябре 2025-го состоялся очередной Мемориал Панина-Коломенкина, а Москвина – теперь в качестве тренера – по-прежнему приезжает на соревнования.

«Первые турниры проходили на открытом катке на прудах, которые находились в Центральном парке культуры и отдыха, известном тогда как ЦПКиО. Каток располагался в окружении деревьев, укутанных снегом, лед заливался водопроводной водой – он был хорошего качества, без примесей. Снег расчищался специальными скребками вручную.

Помню, тогда Игорь Борисович Москвин, мой тренер, придумывал, как же мне – легкой девчонке – доехать обязательные фигуры на восьмерку, то есть два больших круга на одной ноге. Скольжение на таком открытом катке было хуже, чем сейчас на искусственном. Игорь Борисович помещал коньки лезвиями к печке в раздевалке. И я перед выходом их быстро надевала и выскакивала на лед, чтобы коньки чуть-чуть подтапливали лед.

Прошло не более полувека, и что мы видим? Прекрасный каток, полно зрителей, тепло – они даже без курток некоторые сидят. Спортсмены выступают в красивых костюмах. А еще сегодня можно, находясь далеко-далеко от Петербурга, смотреть онлайн, в прямом эфире все, что происходит на катке. Раньше такое и представить было невозможно. Интересно, что еще через полвека будет?» – задалась вопросом Москвина.

Также она предположила, что сказал бы сам Панин-Коломенкин, увидев уровень сегодняшних спортсменов.

«Я думаю, что он получил бы огромное удовольствие. В течение многих лет мы наблюдаем развитие и изменения в жизни очень многого – дисциплин, технологий, преобразований, жизненных установок.

Жизнь течет и изменяется, и надо быть достаточно подготовленным, развитым, образованным и восприимчивым к тем изменениям, которые происходят у нас в жизни. Панин-Коломенкин был очень умным и образованным человеком, по его книгам я изучала фигурное катание.

Фигурное катание останется [и через 50 лет], потому что это и спорт, и развлечение. Увлекательное занятие для детей, для родителей, чьи дети катаются. Здесь и музыка, и искусство движения, и воспитание характера, и общение, и возможность проявить свои человеческие качества и, конечно, раскрыть талант, реализовать свои мечты и желания, понравиться окружающим.

И все эти вещи связаны с именем Николая Александровича Панина-Коломенкина, который когда-то не побоялся найти время для того, чтобы подготовиться и выступить на Олимпийских играх со своим искусством начертания красивых фигур – геометрически правильных и занимательных.

И все это переросло в то, чем занимаются люди во многих странах мира, в искусство движения. И я говорю об этом с восхищением, потому что фигурное катание – не только спорт, но и удовольствие. А для меня как для тренера – возможность жить радостно, счастливо и увлекательно», – сказала Москвина.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
Николай Панин-Коломенкин
logoТамара Москвина
Мемориал Панина
