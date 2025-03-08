Петр Гуменник: «Один раз я палец сломал перед выступлением, а Мишин сказал, что с травмой спортсмен катается даже лучше. Думаю, он профессор, знает»

Фигурист Петр Гуменник рассказал о запомнившейся ему фразе Алексея Мишина.

Сегодня заслуженному тренеру России и СССР исполнилось 84 года.

– Ты тренировался у Алексея Мишина. Как прошла первая тренировка с ним?

– Я был очень маленький. Мне было 8 лет. Поэтому плохо помню, как она прошла. Приехал, двойные попрыгал. Все посмотрели на меня. Подумали, видимо, что нужно взять.

– Какой Алексей Николаевич?

– Он веселый.

– Есть фраза, которую ты до сих пор вспоминаешь?

– Один раз я палец сломал перед выступлением, а Алексей Николаевич сказал, что с травмой спортсмен катается даже лучше. Думаю, он профессор, знает. Сейчас довольно часто приходится с какой‑то травмой небольшой выступать. Я думаю, что, возможно, мне только легче от этого, – сказал Гуменник.