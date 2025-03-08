Петр Гуменник: «Один раз я палец сломал перед выступлением, а Мишин сказал, что с травмой спортсмен катается даже лучше. Думаю, он профессор, знает»
Фигурист Петр Гуменник рассказал о запомнившейся ему фразе Алексея Мишина.
Сегодня заслуженному тренеру России и СССР исполнилось 84 года.
– Ты тренировался у Алексея Мишина. Как прошла первая тренировка с ним?
– Я был очень маленький. Мне было 8 лет. Поэтому плохо помню, как она прошла. Приехал, двойные попрыгал. Все посмотрели на меня. Подумали, видимо, что нужно взять.
– Какой Алексей Николаевич?
– Он веселый.
– Есть фраза, которую ты до сих пор вспоминаешь?
– Один раз я палец сломал перед выступлением, а Алексей Николаевич сказал, что с травмой спортсмен катается даже лучше. Думаю, он профессор, знает. Сейчас довольно часто приходится с какой‑то травмой небольшой выступать. Я думаю, что, возможно, мне только легче от этого, – сказал Гуменник.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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