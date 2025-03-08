Тарасова поздравила Мишина с днем рождения: «Желаю долголетия, прекрасных учеников и чудесного настроения! Он очень хороший тренер и веселый человек»

Татьяна Тарасова поздравила Алексея Мишина с днем рождения.

Сегодня заслуженному тренеру России и СССР исполнилось 84 года.

«Желаю долголетия, прекрасных учеников и чудесного настроения! Он очень хороший тренер и веселый человек», – сказала Тарасова.