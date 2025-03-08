Тарасова поздравила Мишина с днем рождения: «Желаю долголетия, прекрасных учеников и чудесного настроения! Он очень хороший тренер и веселый человек»
Татьяна Тарасова поздравила Алексея Мишина с днем рождения.
Сегодня заслуженному тренеру России и СССР исполнилось 84 года.
«Желаю долголетия, прекрасных учеников и чудесного настроения! Он очень хороший тренер и веселый человек», – сказала Тарасова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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