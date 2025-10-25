Даниил Горелкин: «Здорово сегодня было, получили кайф. Работали над техникой, чистотой исполнения элементов, выносливостью»

Леонтьева и Горелкин рассказали, что получили кайф от проката на Гран-при России.

Софья Леонтьева и Даниил Горелкин лидируют после ритм-танца на этапе Гран-при России в Магнитогорске.

«Ощущения классные, довольны сегодняшним прокатом, хорошее начало, чтобы развиваться дальше, публика отлично поддержала! Довольны друг другом», – сказала Леонтьева.

«Здорово сегодня было, получили кайф. Работали над техникой, чистотой исполнения элементов, над физикой, выносливостью. Мы даже не знали, что мы заняли первое место в ритм-танце! Думали, а почему нас ведут на интервью к Первому каналу?» – добавил Горелкин.