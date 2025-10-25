Петросян заявила два четверных тулупа в произвольной программе на Гран-при России в Магнитогорске, Хуснутдинова – два тройных акселя

Аделия Петросян планирует исполнить два квада на Гран-при России в Магнитогорске.

Стали известны заявки женщин на произвольную программу.

В планируемом контенте Петросян два четверных тулупа (в каскаде с двойным и сольный).

Дина Хуснутдинова заявила два тройных акселя (в каскаде с двойным тулупом и сольный).

Мария Захарова планирует исполнить один четверной тулуп.