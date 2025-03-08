«Пожелал бы себе, чтобы не было хуже». Заслуженному тренеру России Алексею Мишину исполнилось 84 года
Сегодня, 8 марта, заслуженному тренеру России исполнилось 84 года. Среди его учеников – Евгений Плющенко, Алексей Урманов, Елизавета Туктамышева, Алексей Ягудин, Софья Самодурова, Михаил Коляда, Евгений Семененко и другие.
– Может, мне повезло, может, нет. Скорее повезло, что мой день рождения совпал с Женским днем. Поэтому тут говорить о каком‑то персональном и отдельном праздновании не удается. Мы празднуем Женский день и мой день рождения вместе. Меня поздравляют, я поздравляю. И так этот день проходит радостно.
– Что бы вы себе пожелали?
– Я бы пожелал себе, чтобы не было хуже, – сказал Мишин.
«Желаю Алексею Мишину долголетия, прекрасных учеников и чудесного настроения! Он очень хороший тренер и веселый человек», – приводит «Матч ТВ» слова Татьяны Тарасовой.
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