Евгеньев о короткой программе: «Стараемся продемонстрировать страсть, уверенность, колкую любовь, которая то вспыхивает, то угасает, но все время живет»
Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев идут вторыми после короткой программы на этапе Гран-при России в Магнитогорске.
Мухортова: Нам очень понравилось сегодня кататься, поймали волну энергетики от зала, приумножили ее, выдали обратно. По настроению проехали хорошо, элементы тоже на уровне.
– Вы достаточно часто стартовали. Это специальная тактика – выступать больше?
Евгеньев: Мы специально договорились и решили, что хотим больше выступать, чтобы приобрести соревновательный опыт. Все соревнования – подготовка к главным стартам. У нас есть тактика, и мы ее придерживаемся.
Мухортова: Самое сложное было выступать на мемориале Панина‑Коломенкина, произвольная программа была пятым публичным выходом на лед за 8 дней. Сейчас не такой плотный график, гораздо проще.
– Расскажите о своей короткой программе.
Евгеньев: Мы стараемся продемонстрировать страсть, уверенность, колкую любовь, которая то вспыхивает, то угасает, но все время живет. У нас впервые в жизни в этом сезоне сложилось так, что пришли к общему знаменателю с первой попытки.
– Дочь ваших тренеров Полина завоевала бронзовую медаль на юниорском этапе в Магнитогорске.
Евгеньев: Очень рады за Полину, не один год катались вместе с ней на одном катке. Это дочь наших любимых тренеров, рады за Полину, она нашла себя в танцах, видим радость наших тренеров. Даже решали организационные вопросы перед соревнованиями, и в конце разговора Алексей говорит: «А у меня Полинка третье место заняла». Тренеры очень рады за свою дочь, дай бог, чтобы все было хорошо.
– Тихонов всегда такой чувствительный?
Мухортова: Думаю, что он всегда с нами катает, не только на соревнованиях, но и на тренировке, всегда подбадривает нас. Мария тоже.
Евгеньев: Алексей живет фигурным катанием, тем более что он тоже привнес свою лепту в эту программу.
– Смотрели прокаты тренеров?
Мухортова: Конечно, смотрели разные прокаты.
Евгеньев: Помню, когда перешли к Алексею, сели и смотрели все прокаты, смотрели документальные фильмы. Помню с детства на телевизионных шоу их номера со звездами. Конечно, уже тогда Алексей показывал хороший уровень катания.