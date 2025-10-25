Артем Грицаенко: «Лет до 10 я занимался в оздоровительной секции на открытом льду. Спортивным элементам учился уже в парах»

Фигурист Артем Грицаенко рассказал, что до 10 лет занимался на открытом льду.

Елизавета Осокина и Артем Грицаенко лидируют после короткой программы на этапе Гран-при России в Магнитогорске.

– Какие ощущения после того, как завершился первый этап этих соревнований?

– Для нас это пока 30%, это не конец соревнований, и все‑таки произвольная программа – это очень важно. Ждем, готовимся к произволке.

– Как вы оказались в парном катании? Парники же тоже прыгают. В чем проблема вообще?

– Проблема в сложности прыжков. Одиночники четверные крутят, парники не крутят четверные. Я вообще в одиночке не катался. Мне даже сравнивать не с чем.

– Почему сразу в пары пошли?

– Так сложилось. Я очень долго катался на улице. Потом в какой‑то момент меня затянуло в спортивную школу в Челябинске. И меня оттуда забрал тренер парного катания. Говорит: нечего ему в одиночке делать. Все, я ушел и уже в парах учился спортивным элементам.

– А до скольких лет катались на улице?

– Лет до десяти, по‑моему. Может, в 9 или 11 перешел в пары, не помню.

– В 10 лет только начали с тренером заниматься?

– Нет, мы на улице занимались, это была какая‑то оздоровительная секция на открытом льду, и мы там делали фонарики, елочки.

– В минус 20?

– Минус 20 – не холодно еще, – сказал Грицаенко.