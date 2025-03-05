ФФККР опубликовала новость о приостановке тренировок Галлямовым из-за травмы
ФФККР опубликовала новость о приостановке тренировок Галлямовым из-за травмы.
Чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов взяли перерыв в тренировках и выступлениях. Партнер травмировал ногу во время турнира на Байкале – там пара выступала с показательным номером.
«Александр Галлямов временно приостановил тренировки. О причине он сообщил в своих соцсетях», – отметили в Федерации фигурного катания России, приведя комментарий Александра для RT.
Ну и цирк устроили, чтобы скрыть травму Галлямова на тайном турнире
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ФФККР
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