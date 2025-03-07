Татауров о четверном акселе Дикиджи: «Прыжок на Байкале – опасная история? Вся наша жизнь – опасная штука»
Олег Татауров высказался о четверном акселе Владислава Дикиджи на льду Байкала.
Фигурист поделился видео, на котором исполняет прыжок на льду озера.
«Прыжок на Байкале – опасная история? Вся наша жизнь – опасная штука. Вы можете идти около дома, и вам льдина упадет на голову. Если я уверен в спортсмене, значит, он будет делать то, что считает нужным.
Я всегда реагирую на желания Влада положительно. Если человек идет в этот прыжок, неважно где, значит, он готов это делать», – сказал тренер фигуриста.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
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