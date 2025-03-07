Татауров о четверном акселе Дикиджи: «Прыжок на Байкале – опасная история? Вся наша жизнь – опасная штука»

Олег Татауров высказался о четверном акселе Владислава Дикиджи на льду Байкала.

Фигурист поделился видео , на котором исполняет прыжок на льду озера.

«Прыжок на Байкале – опасная история? Вся наша жизнь – опасная штука. Вы можете идти около дома, и вам льдина упадет на голову. Если я уверен в спортсмене, значит, он будет делать то, что считает нужным.

Я всегда реагирую на желания Влада положительно. Если человек идет в этот прыжок, неважно где, значит, он готов это делать», – сказал тренер фигуриста.