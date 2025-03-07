Петросян о хейте: «Раньше было много оскорблений по поводу моего роста и национальности. Сейчас разбирают каждое слово и взгляд»
Петросян – двукратная чемпионка России по фигурному катанию.
– Обратная сторона медали любого публичного человека – хейтеры. Есть ли они у вас, и как реагируете на колкие комментарии в свой адрес?
– Да, они есть и у меня. Раньше было много оскорблений по поводу моего роста и национальности. Сейчас разбирают каждое слово и взгляд.
Я не стараюсь казаться хорошей. У меня нет потребности всем нравиться, и я не люблю что-то изображать. Когда ты решаешься быть самим собой, всегда будет много критики и даже хейта. Иногда люди справедливо критикуют, а иногда придумывают за меня то, чего на самом деле нет.
На колкие комментарии в свой адрес я стараюсь реагировать с пониманием и спокойствием. Я осознаю, что не всем можно угодить, и мнения людей могут сильно различаться, – сказала Петросян.
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