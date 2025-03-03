«Самый необычный турнир за все годы. Спасибо Первому каналу». Петросян поделилась фотографиями с Байкала

Аделия Петросян опубликовала фотографии с озера Байкал.

Петросян в числе других фигуристов приняла участие в турнире «Открытие Байкала», который был организован Первым каналом и Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Ну давайте я начну. Разумеется, самый необычный турнир за все годы. Первый канал всегда удивляет идеями и восхищает организацией всех своих мероприятий для фигуристов, спасибо за это огромное. Ждем видео свершившегося, а пока немного фоток», – написала двукратная чемпионка России.

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