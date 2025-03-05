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Петросян, Семененко, Валиева, Мишина и Галлямов, Степанова и Букин вошли в новый пул допинг-тестирования ISU. Список не изменился

Семь российских фигуристов включены в обновленный пул допинг-тестирования ISU.

В список вошли Александр Галлямов, Анастасия Мишина, Аделия Петросян, Евгений Семененко, Иван Букин, Александра Степанова и Камила Валиева. Все эти фигуристы находились и в предыдущем пуле.

Спортсмены, входящие в международный регистрируемый пул допинг-тестирования, обязаны своевременно вносить информацию о своем местонахождении в систему контроля ADAMS.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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