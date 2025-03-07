Дегтярев о россиянах на Олимпиаде-2026: «Допуски открываются, точнее, приоткрываются. Поедут те, кто пробьется»

Михаил Дегтярев высказался об участии россиян в Олимпиаде-2026.

«С Миланом картина очень сложная, год остался. Допуски открываются, точнее, приоткрываются. С биатлоном пока тяжело, с санным спортом тоже. Бобслей и лыжи – все возможно. Поедут те, кто пробьется.

То, что удастся выступить национальной командой, маловероятно. Хотя надежды не теряем», – сказал министр спорта РФ.