Международная федерация бобслея о допуске россиян: «Подход к проведению Игр в Милане, скорее всего, будет аналогичен тому, что был в Париже»
В Международной федерации бобслея высказались о допуске россиян к Олимпиаде.
«Мы постоянно обмениваемся мнениями с МОК по различным темам, в том числе, естественно, по участию российских спортсменов в международных соревнованиях.
Мы понимаем, что подход к проведению зимних Олимпийских игр в Милане и Кортине в 2026 году, скорее всего, будет аналогичен подходу к проведению Олимпийских игр в Париже в 2024 году», – заявили в IBSF.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
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