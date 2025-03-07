Заслуженный тренер России Валерий Тюков умер в возрасте 78 лет

Умер заслуженный тренер России по фигурному катанию Валерий Тюков.

Он скончался на 79‑м году жизни. Тюков и его супруга Валентина были первыми тренерами двукратного олимпийского чемпиона Максима Транькова, а также создателями пермской школы парного катания.

«Сегодня ушел из жизни тренер, подаривший мне и тысяче других ребят шанс на достойную карьеру и жизнь. Заслуженный тренер РСФСР и России, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации. Тюков Валерий Николаевич 🖤🖤🖤», – написал Траньков.

Помимо Транькова, учениками Тюкова были чемпионы мира среди юниоров Ксения Красильникова и Константин Безматерных, победители юниорских этапов Гран‑при Мария Выгалова и Егор Закроев и другие спортсмены.