Максим Траньков перенес двустороннюю пневмонию

Максим Траньков сообщил, что переболел двусторонней пневмонией.

4 января Траньков опубликовал в соцсети фотографию из машины скорой помощи, которую подписал: «Не болейте, друзья».

«Как многие знают, у нас небольшая семейная эпидемия. Даже пришлось прервать мое выступление в Сочи. Также сегодня в Краснодаре должен был быть «Руслан и Людмила», но нас с Татьяной Волосожар, к сожалению, не будет, потому что детки немного болеют.

Я уже в порядке, но все равно кататься пока мне нельзя. Нас заменят Наоми Ланг с Сашей Энбертом. Извините, есть как есть. Здоровье на данном этапе важнее. Уверен, что все будет хорошо», – сказал фигурист на видео в своем телеграм-канале.

Затем Траньков выложил фото медицинского заключения. Ему диагностировали двустороннюю полисегментарную интерстициальную пневмонию.

«Заболели дружно всей семьей, диагнозы немного разные, вирус дал осложнения, кому-то «повезло» больше, кому-то меньше. Но беспокоиться уже не нужно. Это первый комментарий, который я лично даю по данной ситуации! Спасибо всем за заботу и пожелания здоровья», – добавил он.