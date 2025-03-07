Евгения Медведева: «Москва – без прикола абсолютно, самый удобный и комфортный город для жизни»

Евгения Медведева назвала Москву любимым городом.

— Назови любимую страну и любимый город.

— Знаете, сколько угодно могу путешествовать, в разные уголки нашей планеты, реально, без прикола абсолютно, самый удобный и комфортный город для жизни — это Москва. Я как раз таки сторонник того, о чем пел Муслим Магомаев. Лучший город земли — это Москва, все.

А так, конечно же, Япония, у меня много впечатлений, много воспоминаний связано с этой страной. Всю ее объездила вообще вдоль и поперек, знаю очень много всякого-разного. Помимо нее, назову еще Францию, — сказала Медведева в видео «ФК Динамо Москва» .