Евгения Медведева: «Дружба в фигурном катании есть. Конфликты если бывают, как на моем веку, то они чисто личные, не связанные со спортом»
Евгения Медведева рассказала о дружбе и конфликтах в фигурном катании.
— Есть мнение, что в фигурном катании, особенно в женском, очень много интриг, злобы. Есть ли там все-таки дружба?
— Дружба есть, 100%. У меня очень много хороших подруг именно из фигурного катания. Важно же помнить, что спортсмены — люди. Люди бывают разные, и не все люди друг другу подходят по общению, и случаются какие-то казусы.
Поэтому если есть какие-то внутренние конфликты, в основном, как вот на моём веку, эти конфликты со спортом не имеют ничего общего. Чисто личные, человеческие, — сказала Медведева в видео «ФК Динамо Москва».
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: «Чемпионат.com»
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