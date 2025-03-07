Первенство Москвы. Крючкова и Мякишев, Жабина и Башуров, Билибина и Кашаев покажут произвольные танцы
Крючкова и Мякишев лидируют после ритм-танца на первенстве Москвы.
Первенство Москвы
Танцы на льду, КМС
Произвольный танец
Начало – 14.00 по московскому времени (7 марта)
Ритм-танец
1. Евдокия Крючкова – Артем Мякишев – 60,89
2. Милана Жабина – Вениамин Башуров – 60,48
3. Анна Билибина – Дмитрий Кашаев – 59,84
4. Ярослава Воробьева – Георгий Цымбалов – 59,63
5. Таиса Мусурова – Иван Тертышников – 57,05
6. Мария Иванова – Кирилл Лихачев – 56,56
Полные результаты – здесь.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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