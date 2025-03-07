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Первенство Москвы. Крючкова и Мякишев, Жабина и Башуров, Билибина и Кашаев покажут произвольные танцы

Крючкова и Мякишев лидируют после ритм-танца на первенстве Москвы.

Первенство Москвы

Танцы на льду, КМС

Произвольный танец

Начало – 14.00 по московскому времени (7 марта)

Ритм-танец

1. Евдокия Крючкова – Артем Мякишев – 60,89

2. Милана Жабина – Вениамин Башуров – 60,48

3. Анна Билибина – Дмитрий Кашаев – 59,84

4. Ярослава Воробьева – Георгий Цымбалов – 59,63

5. Таиса Мусурова – Иван Тертышников – 57,05

6. Мария Иванова – Кирилл Лихачев – 56,56 

Полные результаты – здесь.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Милана Жабина
результаты
первенство Москвы
Иван Тертышников
танцы на льду
Георгий Цымбалов
Артем Мякишев
Кирилл Лихачев
Дмитрий Кашаев
Мария Иванова
Ярослава Воробьева
Вениамин Башуров
Анна Билибина
Евдокия Крючкова
Таиса Мусурова
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