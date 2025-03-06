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Татьяна Тарасова: «Есть много людей, которые заслуживают фильма. Хорошо, что о Родниной его сделали»

Татьяна Тарасова заявила, что Ирина Роднина заслуживает фильма о себе.

Сегодня в кинотеатрах вышел биографический фильм о трехкратной олимпийской чемпионке «Роднина». 

— Еще не смотрела фильм «Роднина», а вообще я все смотрю, что связано с фигурным катанием, поэтому, когда время будет, наверное, посмотрю.

— В фильме вас называют Наталья Анатольевна, даже без фамилии.

— А разве в фильме Станислав Алексеевич Жук не другим именем назван? Это же художественный фильм. Никак это на свой счет не воспринимаю, тем более еще не смотрела.

— Какие ожидания от фильма?

— Какие могут быть ожидания? Это что, приезжает американский или французский балет, которым я интересуюсь? Это кино выходит о человеке, которая была десятикратной чемпионкой мира.

Хорошо, что мой прототип есть в фильме. Все-таки Роднина была у меня шесть лет. Два раза они вместе с Сашей Зайцевым стали олимпийскими чемпионами, еще не проиграли ни одно соревнование за эти годы.

Почему Роднина не должна заслуживать фильм? Она выдающаяся спортсменка. Думаю, и папа мой заслуживает фильма — Анатолий Владимирович Тарасов, который создал советский хоккей. Есть много людей, которые заслуживают фильма. Хорошо, что об Ире его сделали, — сказала заслуженный тренер СССР Тарасова. 

«Ругаться с ней – неприлично, а дружить невозможно». Тарасова тренировала Роднину, но теперь они бесят друг друга

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
logoИрина Роднина
Александр Зайцев
logoТатьяна Тарасова
пары
сборная СССР
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