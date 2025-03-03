Ирина Роднина: «Не ругалась с Тарасовой. Если мы не общаемся, это не значит, что у нас был скандал. Я что, должна со всеми общаться?»
Сегодня в Москве прошел пресс‑показ фильма «Роднина» о трехкратной олимпийской чемпионке.
Тарасова тренировала Роднину и Александра Зайцева, под ее руководством пара два олимпийских золота (1976, 1980).
– Вы бы хотели, чтобы этот фильм посмотрела Татьяна Анатольевна?
– Это ее право. При чем тут мое желание?
– Может быть, этот фильм станет отправной точкой вашего примирения?
– Я с ней не ругалась. Вы были свидетелем? Если мы с ней не общаемся, это не значит, что у нас был скандал. Я что, должна со всеми общаться? Почему вы меня наделяете тем, на что вы не имеете права?
– Как она в фильме показана?
– Там более собирательный образ, чем по жизни. И, наверное, у авторов фильма и даже у меня было больше желания показать тренера. Потому что про Тарасову много сделано, и мы ее больше знаем.
О [Станиславе] Жуке не так много показано и сказано. Если вы обратили внимание, то в основном хорошо и достойно о нем говорят все его ученики.
Не журналисты и не специалисты, а именно ученики, которые на себе все это испытали и которые знают, сколько он и чего дал, если что-то отобрал, то почему отобрал. Мне кажется, это более четкая оценка, чем мнение спортивной молвы, – сказала Роднина.
«Ругаться с ней – неприлично, а дружить невозможно». Тарасова тренировала Роднину, но теперь они бесят друг друга
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