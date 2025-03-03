Ирина Роднина: «Не ругалась с Тарасовой. Если мы не общаемся, это не значит, что у нас был скандал. Я что, должна со всеми общаться?»

Ирина Роднина заявила, что не ссорилась с Татьяной Тарасовой.

Сегодня в Москве прошел пресс‑показ фильма «Роднина» о трехкратной олимпийской чемпионке.

Тарасова тренировала Роднину и Александра Зайцева, под ее руководством пара два олимпийских золота (1976, 1980).

– Вы бы хотели, чтобы этот фильм посмотрела Татьяна Анатольевна?

– Это ее право. При чем тут мое желание?

– Может быть, этот фильм станет отправной точкой вашего примирения?

– Я с ней не ругалась. Вы были свидетелем? Если мы с ней не общаемся, это не значит, что у нас был скандал. Я что, должна со всеми общаться? Почему вы меня наделяете тем, на что вы не имеете права?

– Как она в фильме показана?

– Там более собирательный образ, чем по жизни. И, наверное, у авторов фильма и даже у меня было больше желания показать тренера. Потому что про Тарасову много сделано, и мы ее больше знаем.

О [Станиславе] Жуке не так много показано и сказано. Если вы обратили внимание, то в основном хорошо и достойно о нем говорят все его ученики.

Не журналисты и не специалисты, а именно ученики, которые на себе все это испытали и которые знают, сколько он и чего дал, если что-то отобрал, то почему отобрал. Мне кажется, это более четкая оценка, чем мнение спортивной молвы, – сказала Роднина .

«Ругаться с ней – неприлично, а дружить невозможно». Тарасова тренировала Роднину, но теперь они бесят друг друга