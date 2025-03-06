Дмитрий Песков: «Роднина – великая женщина, великая спортсменка, великая россиянка. История ее спортивной карьеры – прекрасный пример для всех девчонок и мальчишек»
Пресс-секретарь президента РФ Песков назвал Ирину Роднину великой спортсменкой.
Сегодня в кинотеатрах проходит премьера байопика о трехкратной олимпийской чемпионке «Роднина».
«Роднина – это великая женщина, великая спортсменка, великая россиянка. Поэтому история ее жизни, ее спортивной карьеры – это то, что является прекрасным примером для всех девчонок и мальчишек в нашей стране.
Чтобы так же идти по жизни и совершать такие же геройства», – сказал Дмитрий Песков.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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