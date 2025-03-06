РУСАДА о Валиевой: «Увеличение срока дисквалификации за отказ вернуть медали или денежные призы не предусмотрено общероссийскими антидопинговыми правилами»
РУСАДА не продлит отстранение Камиле Валиевой за отказ вернуть медали.
Об этом заявили в пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Фигуристка Валиева была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
«Продление или увеличение срока дисквалификации за отказ спортсменки вернуть медали или денежные призы не предусмотрено общероссийскими антидопинговыми правилами», – сообщили в РУСАДА.
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Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
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