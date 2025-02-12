Глава РУСАДА о перераспределении медалей Валиевой: «Изменение результатов должно быть произведено организатором соревнований»
Фигуристку дисквалифицировали за допинг на четыре года, начиная с 25 декабря 2021-го. Все результаты Валиевой с этой даты аннулированы.
По информации ТАСС, Камила пока не вернула ни одну из медалей, которых ее лишили.
Глава ФФККР Антон Сихарулидзе, отвечая на вопрос о возвращении призовых и медалей, заявил, что «антидопинговая организация должна дать свой вердикт».
«Аннулирование результатов является неотъемлемой частью санкции за нарушение антидопинговых правил. Факт нарушения антидопинговых правил Камилой Валиевой был установлен решением Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне.
Решение CAS является окончательным и подлежащим обязательному исполнению сторонами, становясь, таким образом, по сути решением антидопинговой организации.
Изменение результатов/рейтинга должно быть произведено организатором соревнований, где результаты спортсменки были аннулированы.
Вопрос перераспределения денежных призов и медалей более сложный. Всемирный антидопинговый кодекс действительно содержит положение, что антидопинговая организация должна предпринять разумные меры по перераспределению денежных призов и медалей.
Это относится, в первую очередь, к международным спортивным федерациям, которые, обладая функциями антидопинговой организации, в то же время являются и организаторами соревнований по соответствующему виду спорта.
Однако и кодекс, и разработанные на его основании антидопинговые правила прямо закрепляют, что от антидопинговых организаций не ожидается активных действий в данном вопросе, так как с практической точки зрения это маловыполнимо.
Спортсмены, в пользу которых должны быть перераспределны денежные призы и медали, могут попытаться получить их в судебном порядке», – сказала Вероника Логинова.
Валиева должна вернуть 9 медалей и 13 миллионов. Кто в плюсе?
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий