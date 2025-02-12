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Глава РУСАДА о перераспределении медалей Валиевой: «Изменение результатов должно быть произведено организатором соревнований»

Глава РУСАДА прокомментировала ситуацию с перераспределением медалей Валиевой.

Фигуристку дисквалифицировали за допинг на четыре года, начиная с 25 декабря 2021-го. Все результаты Валиевой с этой даты аннулированы.

По информации ТАСС, Камила пока не вернула ни одну из медалей, которых ее лишили.

Глава ФФККР Антон Сихарулидзе, отвечая на вопрос о возвращении призовых и медалей, заявил, что «антидопинговая организация должна дать свой вердикт».

«Аннулирование результатов является неотъемлемой частью санкции за нарушение антидопинговых правил. Факт нарушения антидопинговых правил Камилой Валиевой был установлен решением Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне.

Решение CAS является окончательным и подлежащим обязательному исполнению сторонами, становясь, таким образом, по сути решением антидопинговой организации.

Изменение результатов/рейтинга должно быть произведено организатором соревнований, где результаты спортсменки были аннулированы.

Вопрос перераспределения денежных призов и медалей более сложный. Всемирный антидопинговый кодекс действительно содержит положение, что антидопинговая организация должна предпринять разумные меры по перераспределению денежных призов и медалей.

Это относится, в первую очередь, к международным спортивным федерациям, которые, обладая функциями антидопинговой организации, в то же время являются и организаторами соревнований по соответствующему виду спорта.

Однако и кодекс, и разработанные на его основании антидопинговые правила прямо закрепляют, что от антидопинговых организаций не ожидается активных действий в данном вопросе, так как с практической точки зрения это маловыполнимо.

Спортсмены, в пользу которых должны быть перераспределны денежные призы и медали, могут попытаться получить их в судебном порядке», – сказала Вероника Логинова.

Валиева должна вернуть 9 медалей и 13 миллионов. Кто в плюсе?

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
logoCAS
logoКамила Валиева
logoдопинг
logoсборная России
женское катание
logoРУСАДА
Вероника Логинова
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