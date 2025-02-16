Губерниев о допинговых делах: «Синнер здорово защищается, а Валиева нет. Безусловно, он допингист, но его команда блестяще работает в юридическом поле»

Дмитрий Губерниев высказался о допинговых делах Камилы Валиевой и Янника Синнера.

15 февраля Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило о трехмесячной дисквалификации первой ракетки мира, итальянского теннисиста Янника Синнера. В марте 2024 года он сдал две положительные допинг-пробы на клостебол.

Российскую фигуристку Камилу Валиеву ранее дисквалифицировали на четыре года за употребление триметазидина.

«Синнер здорово защищается, а Камила Валиева нет. Человек предусматривает все варианты защиты. Не думаю, что там какие-то двойные стандарты. Просто нужно выстраивать линию обороны грамотно.

Это же все-таки состязательный процесс: обвинение против защиты. Поэтому здесь можно завидовать Синнеру.

Безусловно, он допингист, но его команда блестяще работает в юридическом поле, в медийном поле, во внесоревновательном поле», – сказал Губерниев.