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Дмитрий Губерниев: «Для меня Валиева была и остается чистой и честной спортсменкой, но есть правила, которые мы, к сожалению, нарушили»

Дмитрий Губерниев высказался о медалях, которые должна вернуть Камила Валиева.

Фигуристку дисквалифицировали за допинг на четыре года, начиная с 25 декабря 2021-го. Все результаты Валиевой с этой даты аннулированы.

По информации ТАСС, Камила пока не вернула ни одну из медалей, которых ее лишили.

«Можно сколько угодно медали возвращать или нет, но ты открываешь протокол и фамилию Валиевой и нашу сборную в командном турнире Олимпиады не находишь.

Это наша боль, безусловно. Потому что для меня Камила была и остается чистой и честной спортсменкой, но есть правила, которые мы, к сожалению, нарушили. И мы эту ситуацию в целом приняли, не так ли?

Наверное, надо отдать, но это дело ее. И я никаких советов ей давать не буду. Вообще, у нас люди, которых ловили на более серьезных препаратах, не особенно все это возвращали.

Но тут еще раз хочу сказать: это всего лишь железка, а в протоколах и в истории, увы и ах, без нас», – сказал Губерниев.

Валиева должна вернуть 9 медалей и 13 миллионов. Кто в плюсе?

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
logoДмитрий Губерниев
дисквалификации
Р-Спорт
женское катание
logoсборная России
logoКамила Валиева
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