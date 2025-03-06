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Татьяна Тарасова: «Желаю Максиму Наумову быть достойным своих родителей»

Татьяна Тарасова обратилась к Максиму Наумову, потерявшему родителей в катастрофе.

Американский фигурист выступил с номером, посвященным родителям, на шоу Legacy on Ice в память о жертвах авиакатастрофы в Вашингтоне. При крушении самолета погибли Евгения Шишкова и Вадим Наумов, чемпионы мира в парном катании 1994 года.

«Желаю ему быть достойным своих родителей. И Маше Волянской то же самое пожелаю. Желаю пережить это и никогда не забывать, но такое и не забудешь.

Не теряет ли он связи с Россией, живя в США? Не потерял и никогда не потеряет, никто не перестает быть русским, даже если живет в США или Европе», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: ТАСС
Евгения Шишкова
Вадим Наумов
logoсборная США
Инна Волянская
logoТатьяна Тарасова
мужское катание
Максим Наумов
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