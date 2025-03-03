99

Legacy on Ice. Наумов, Малинин, Браун, Нэтан Чен, Левито, Гленн, Чок и Бейтс выступили на вечере памяти жертв авиакатастрофы в США

Фигуристы в США выступили в ледовом шоу в память о жертвах авиакатастрофы.

29 января в Вашингтоне пассажирский самолет Bombardier при заходе на посадку столкнулся с вертолетом Black Hawk. Погибли 67 человек.

В ночь на 3 марта прошло благотворительное шоу Legacy on Ice («Наследие на льду»). Вырученные средства направят семьям и близким погибших.

Legacy on Ice

Вашингтон, США

Начало – 23:00 по московскому времени (2 марта)

Прямая трансляция – на ютуб-канале U.S. Figure Skating

Участники

Джереми Эбботт

София Безкоровайная

Брайан Бойтано

Эмили Братти – Иэн Сомервилль

Джейсон Браун

Эшли Кэйн

Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко

Китти Карратерс – Питер Карратерс

Молли Сезанек – Егор Егоров

Нэтан Чен

Мэдисон ЧокЭван Бейтс

Ричард Дуайер

Алиса Ефимова – Миша Митрофанов

Сара Эверхардт

Пегги Флеминг

Эмбер Гленн

Грейси Голд

Скотт Хэмилтон

Нэнси Кэрриган

Илья Кулик

Изабо Левито

Алиса Лью

Джимми Ма

Илья Малинин

Кэти Макбет – Даниил Паркман

Эбин Мок

Максим Наумов

Камден Пулкинен

Эндрю Торгашев

Майкл Вайсс

Джонни Вейр

Пол Уайли

Наши фигуристы-чемпионы погибли в авиакатастрофе в США. Только факты

Как самолет с фигуристами столкнулся с вертолетом: ошибка пилотов или диспетчеров?

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
танцы на льду
женское катание
Брайан Бойтано
Эмили Братти
мужское катание
Иэн Сомервилль
Джереми Эбботт
logoсборная США
ледовые шоу
пары
logoДжейсон Браун
Эшли Кэйн-Гриббл
Кристина Каррейра
Энтони Пономаренко
logoНэтан Чен
Егор Егоров
Молли Сезанек
logoИзабо Левито
logoГрейси Голд
Сара Эверхардт
Даниил Паркман
logoМэдисон Чок
Скотт Хэмилтон
Максим Наумов
Эмбер Гленн
logoИлья Малинин
logoАлиса Лью
Камден Пулкинен
logoНэнси Кэрриган
Кэти Макбет
logoИлья Кулик
logoЭван Бейтс
Эндрю Торгашев
Миша Митрофанов
Алиса Ефимова
logoДжонни Вейр
Джимми Ма
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Софья Муравьева: «Врываемся с байкальским контентом 🧊😎»
520 минут назадВидео
Дикиджи, Гуменник, Лутфуллин, Мишина и Галлямов исполнили одинарный аксель на берегу Байкала
927 минут назадВидео
Илья Авербух: «Отстранение – большой вызов нашему спорту, но я бы не сказал, что это проблема. Убежден, что в ближайшее время оно завершится»
4сегодня, 16:06
Игорь Корнелюк: «Хочу выразить соболезнования Максиму Наумову. Приятно, когда выступают под твои песни, особенно в память о ком‑то»
7сегодня, 15:56
Ирина Роднина: «В парном катании на Олимпиаде у нас могут быть достаточно хорошие результаты. Девушки могут претендовать на высокие места»
6сегодня, 15:20
Светлана Журова: «Когда я комментирую очередную ситуацию в фигурном катании, мне пишут болельщики Валиевой, Загитовой и других: «Вам что, всем заняться нечем?»
22сегодня, 15:01
Жулин о возможном возвращении Валиевой: «Ей будет очень тяжело. Но гениям трудно давать оценку»
10сегодня, 14:28
Лакерник о списке на олимпийский отбор: «Мне кажется, решение ISU будет не через день‑два. Надо набраться терпения»
29сегодня, 14:07
Костылева, Двоеглазова, Андреева, Лазарев, Сарновский и Колесников вошли в список участников Кубка Первого канала в Челябинске
45сегодня, 13:42
Роднина – Губерниеву о фильме про себя: «Постельных сцен там нет. Ой, зачем я это сказала? Так бы ты посмотрел»
16сегодня, 13:32
Ко всем новостям
Последние новости
Ишмуратова о Валиевой: «Она показала борцовский характер на ОИ, когда на нее со всех сторон лилась информация о нарушении. Не всякий сможет после этого выйти на лед»
9вчера, 20:59
Мария Фефелова: «Провели сезон очень хорошо, добились всего, чего хотели»
28 февраля, 14:34
Худайбердиева о шансах Степановой и Букина на ОИ-2026: «Без русского судьи нам будет сложно. Возможно, то, как они прокатаются, будет оценено чуть ниже, чем есть на самом деле»
727 февраля, 14:16
Лим Ын Су: «Были дни, когда фигурное катание казалось мне причиной всех несчастий. И что я могла бы стать счастливее, если бы не пошла по этому пути»
927 февраля, 08:31
Чемпионат мира среди юниоров-2025. Тали и Лафорнара выиграли ритм-танец, Вольфкостин и Царевски – 2-е, Гримм и Савицкий – 3-и
526 февраля, 20:28
Кондратюк о желании поставить программу: «Очень хотел бы, но чувствую, что не готов. Пока покатаемся и наберемся опыта»
923 февраля, 14:46
Умерла директор Академии фигурного катания Санкт-Петербурга Татьяна Меньшикова
523 февраля, 08:49
Ирина Роднина: «Нужно ли нам возвращение западных брендов? Здесь нужно отталкиваться от общих выгоды и интереса. Лично я не страдала ни по одному из них»
1021 февраля, 19:55
Road to 26 Trophy. Гиларди и Амброзини победили в парах, Макбет и Паркман – 2-е, Голиченко и Даренский – 3-и
20 февраля, 13:35
Медведева о возможной тренерской карьере: «Не зарекаюсь, что никогда. Пока что я в роли навигатора»
4716 февраля, 11:00