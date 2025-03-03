Legacy on Ice. Наумов, Малинин, Браун, Нэтан Чен, Левито, Гленн, Чок и Бейтс выступили на вечере памяти жертв авиакатастрофы в США
29 января в Вашингтоне пассажирский самолет Bombardier при заходе на посадку столкнулся с вертолетом Black Hawk. Погибли 67 человек.
В ночь на 3 марта прошло благотворительное шоу Legacy on Ice («Наследие на льду»). Вырученные средства направят семьям и близким погибших.
Legacy on Ice
Вашингтон, США
Начало – 23:00 по московскому времени (2 марта)
Прямая трансляция – на ютуб-канале U.S. Figure Skating
Участники
София Безкоровайная
Эмили Братти – Иэн Сомервилль
Эшли Кэйн
Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко
Китти Карратерс – Питер Карратерс
Молли Сезанек – Егор Егоров
Ричард Дуайер
Алиса Ефимова – Миша Митрофанов
Сара Эверхардт
Пегги Флеминг
Грейси Голд
Скотт Хэмилтон
Нэнси Кэрриган
Илья Кулик
Алиса Лью
Джимми Ма
Кэти Макбет – Даниил Паркман
Эбин Мок
Камден Пулкинен
Эндрю Торгашев
Майкл Вайсс
Пол Уайли
Наши фигуристы-чемпионы погибли в авиакатастрофе в США. Только факты
Как самолет с фигуристами столкнулся с вертолетом: ошибка пилотов или диспетчеров?
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