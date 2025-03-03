Legacy on Ice. Наумов, Малинин, Браун, Нэтан Чен, Левито, Гленн, Чок и Бейтс выступили на вечере памяти жертв авиакатастрофы в США

Фигуристы в США выступили в ледовом шоу в память о жертвах авиакатастрофы.

29 января в Вашингтоне пассажирский самолет Bombardier при заходе на посадку столкнулся с вертолетом Black Hawk. Погибли 67 человек.

В ночь на 3 марта прошло благотворительное шоу Legacy on Ice («Наследие на льду»). Вырученные средства направят семьям и близким погибших.

Legacy on Ice

Вашингтон, США

Начало – 23:00 по московскому времени (2 марта)

Прямая трансляция – на ютуб-канале U.S. Figure Skating

Участники

Джереми Эбботт

София Безкоровайная

Брайан Бойтано

Эмили Братти – Иэн Сомервилль

Джейсон Браун

Эшли Кэйн

Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко

Китти Карратерс – Питер Карратерс

Молли Сезанек – Егор Егоров

Нэтан Чен

Мэдисон Чок – Эван Бейтс

Ричард Дуайер

Алиса Ефимова – Миша Митрофанов

Сара Эверхардт

Пегги Флеминг

Эмбер Гленн

Грейси Голд

Скотт Хэмилтон

Нэнси Кэрриган

Илья Кулик

Изабо Левито

Алиса Лью

Джимми Ма

Илья Малинин

Кэти Макбет – Даниил Паркман

Эбин Мок

Максим Наумов

Камден Пулкинен

Эндрю Торгашев

Майкл Вайсс

Джонни Вейр

Пол Уайли

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