Игорь Корнелюк: «Хочу выразить соболезнования Максиму Наумову. Приятно, когда выступают под твои песни, особенно в память о ком‑то»

Корнелюк отреагировал на номер фигуриста Наумова под песню «Город, которого нет».

Накануне американский фигурист Максим Наумов выступил под песню Игоря Корнелюка «Город, которого нет» на шоу Legacy on Ice в память о жертвах авиакатастрофы в Вашингтоне. При крушении самолета погибли родители Максима Евгения Шишкова и Вадим Наумов, чемпионы мира в парном катании 1994 года.

«Когда я услышал про эту авиакатастрофу, конечно, очень сильно переживал. Хочу выразить самые искренние слова соболезнования всем родным, близким погибших и особенно Максиму Наумову – это страшная трагедия.

С Вадимом Наумовым я не был знаком, но всегда приятно, когда твои песни кому‑то нравятся, а после под них люди выступают, особенно в память о ком‑то», – сказал Корнелюк.

Максим Наумов представил номер под песню «Город, которого нет» на вечере памяти жертв авиакатастрофы в США. В ней погибли родители фигуриста