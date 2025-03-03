Максим Наумов представил номер под песню «Город, которого нет» на вечере памяти жертв авиакатастрофы в США. В ней погибли родители фигуриста
Максим Наумов показал номер под песню «Город, которого нет» в память о родителях.
Сегодня 23-летний американский фигурист выступил под композицию Игорю Корнелюка на шоу Legacy on Ice, которое посвящено жертвам авиакатастрофы в Вашингтоне. После проката Максим заплакал.
29 января пассажирский самолет Bombardier при заходе на посадку столкнулся с вертолетом Black Hawk. Погибли 67 человек, в том числе родители Максима – чемпионы мира 1994 года в парном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов.
В Legacy on Ice участвуют звезды фигурного катания США. Вырученные средства будут направлены семьям и близким погибших.
Наши фигуристы-чемпионы погибли в авиакатастрофе в США
Видео ютуб-канала U.S. Figure Skating (таймкод 1:23:30).
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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