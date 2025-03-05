Тарасова о недопуске российских гребцов к чемпионату Европы: «Можно обратиться в МОК, чтобы это закончить. Это неуважение к представителям нашей страны»

Тарасова призвала обратиться в МОК из-за недопуска российских гребцов к ЧЕ.

Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ пройдет в чешском Рачице с 19 по 22 июня. Сегодня стало известно, что россияне и белорусы не смогут принять в нем участие из-за отказа организаторов принять спортсменов.

«Российских и белорусских спортсменов там не ждут. Есть две страны, которые активно выступают против и не соглашаются принимать россиян и белорусов. Это Чехия и Германия», – сообщила генеральный секретарь Федерации каноэ России Елена Исхакова.

«Можно обратиться в высшую инстанцию, в Международный олимпийский комитет, например, для того, чтобы это закончить. Это неуважение к представителям нашей страны», – прокомментировала ситуацию заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.