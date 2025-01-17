Спортсменам сборной России по гребному слалому одобрили нейтральный статус.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс‑службу Федерации гребного слалома России.

Российские спортсмены с марта 2022 года были отстранены от соревнований Международной федерацией каноэ (ICF).