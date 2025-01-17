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Спортсменам сборной России по гребному слалому одобрили нейтральный статус

Спортсменам сборной России по гребному слалому одобрили нейтральный статус.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс‑службу Федерации гребного слалома России.

Российские спортсмены с марта 2022 года были отстранены от соревнований Международной федерацией каноэ (ICF).

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
ICF (International Canoe Federation)
сборная России жен
logoсборная России
гребной слалом
Федерация каноэ России (ФКР)
отстранение и возвращение России
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