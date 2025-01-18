Российские спортсмены в конце января выступят на открытом чемпионате Океании по гребному слалому

Россияне выступят на открытом чемпионате Океании по гребному слалому.

Об этом сообщил главный тренер сборной России Максим Образцов. Турнир пройдет с 24 по 26 января.

«На следующей неделе у нас будут первые международные соревнования после почти трехлетнего перерыва. Мы будем выступать на Oceania Open, который будет проходить на олимпийском канале, где в 2000 году проходила Олимпиада.

Заявку нашу уже приняли, сейчас мы согласовываем экипировку. На этом же канале в конце 2025 года пройдет чемпионат мира по гребному слалому», – сказал Образцов.

Ранее восемь членов сборной России по гребному слалому получили нейтральный статус, который позволит им выступать на турнирах под эгидой Международной федерации каноэ (ICF). Это Егор Смирнов, Никита Губенко, Иван Козлов, Александр Харламцев, Дмитрий Храмцов, Алсу Миназова, Мария Соколова и Марина Новыш.