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Александр Плющенко занял четвертое место на всероссийских соревнованиях в Вологде, победил Лев Бобык

Александр Плющенко занял четвертое место на турнире в Вологде.

Всероссийские соревнования «Вологодские узоры»

Вологда 

Юноши, 1-й спортивный

Итоговое положение

1. Лев Бобык – 190,00

2. Артем Бурнаев – 185,91

3. Александр Пастухов – 178,01

4. Александр Плющенко – 176,37

5. Григорий Хорохордин – 163,05

6. Марис Тажумс – 153,63

Произвольная программа

1. Лев Бобык – 130,39

2. Артем Бурнаев – 124,16

3. Александр Пастухов – 117,19

4. Александр Плющенко – 113,28

5. Григорий Хорохордин – 98,56

6. Марис Тамужс – 96,36

Короткая программа

1. Григорий Хорохордин – 64,49

2. Александр Плющенко – 63,09

3. Артем Бурнаев – 61,75

4. Александр Пастухов – 60,82

5. Лев Бобык – 59,61

6. Марис Тамужс – 57,27

Полные результаты – здесь. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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