Александр Плющенко занял четвертое место на всероссийских соревнованиях в Вологде, победил Лев Бобык
Александр Плющенко занял четвертое место на турнире в Вологде.
Всероссийские соревнования «Вологодские узоры»
Вологда
Юноши, 1-й спортивный
Итоговое положение
1. Лев Бобык – 190,00
2. Артем Бурнаев – 185,91
3. Александр Пастухов – 178,01
4. Александр Плющенко – 176,37
5. Григорий Хорохордин – 163,05
6. Марис Тажумс – 153,63
Произвольная программа
1. Лев Бобык – 130,39
2. Артем Бурнаев – 124,16
3. Александр Пастухов – 117,19
4. Александр Плющенко – 113,28
5. Григорий Хорохордин – 98,56
6. Марис Тамужс – 96,36
Короткая программа
1. Григорий Хорохордин – 64,49
2. Александр Плющенко – 63,09
3. Артем Бурнаев – 61,75
4. Александр Пастухов – 60,82
5. Лев Бобык – 59,61
6. Марис Тамужс – 57,27
Полные результаты – здесь.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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