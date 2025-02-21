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Мемориал Жука. Федотов, Воронов, Жураховский, Соколов, Андреянов, Скляров, Плющенко выступят с короткими программами

Федотов и Воронов выступят с короткими программами на Мемориале Жука.

Мемориал Станислава Жука

Йошкар-Ола

Мальчики, старшая группа

Короткая программа

Начало – 18:15 по московскому времени, прямая трансляцияздесь.

Первая разминка

1. Макар Бондарев

2. Дмитрий Кутовой

3. Артем Бурнаев

4. Артемий Семенов

5. Максим Галкин

Вторая разминка

6. Лев Бобык

7. Александр Плющенко

8. Илья Старков

9. Ильяс Халиуллин

10. Лев Евдокимов

11. Глеб Дудченко

Третья разминка

12. Михаил Нерсесов

13. Алексей Пычин

14. Егор Васько

15. Ярослав Хрулев

16. Матвей Скляров

17. Федор Байкашев

Четвертая разминка

18. Роман Глазов

19. Кирилл Андреянов

20. Марк Соколов

21. Кирилл Жураховский

22. Добромир Воронов

23. Артем Федотов

Положение после элементов

1. Артем Федотов – 66,20

2. Добромир Воронов – 65,86

3. Кирилл Жураховский – 62,28

4. Марк Соколов – 54,94

5. Кирилл Андреянов – 53,16

6. Роман Глазов – 52,16

7. Федор Байкашев – 52,14

8. Матвей Скляров – 51,34

9. Ярослав Хрулев – 50,32

10. Егор Васько – 50,08

11. Алексей Пычин – 49,70

12. Михаил Нерсесов – 48,90

13. Глеб Дудченко – 48,38

14. Лев Евдокимов – 48,28

15. Ильяс Халиуллин – 47,44

16. Илья Старков – 46,30

17. Александр Плющенко – 42,64

18. Лев Бобык – 40,24

19. Максим Галкин – 38,28

20. Артемий Семенов – 37,14

21. Артем Бурнаев – 33,08

22. Дмитрий Кутовой – 30,50

23. Макар Бондарев – 30,26 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
Мемориал Станислава Жука
Марк Соколов
logoАлександр Плющенко
Лев Евдокимов
Ярослав Хрулев
мужское катание
Кирилл Жураховский
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Артем Федотов
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