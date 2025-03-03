«Мечты сбываются ⛸️». Горбачева показала, как делает слайд на льду Байкала
Фигуристка Алина Горбачева показала, как делает слайд на льду Байкала.
Горбачева приняла участие в турнире «Открытие Байкала».
«Мечты сбываются ⛸️», – написала Горбачева.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Алины Горбачевой
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