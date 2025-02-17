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Илья Авербух: «Мишина и Галлямов – сильнейшая пара страны, Бойкова и Козловский не смогли навязать никакой конкуренции. Это говорит о выдающемся таланте Москвиной»

Авербух связал результаты финала Гран-при пар с тренерским талантом Москвиной.

16 февраля Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые тренируются у Тамары Москвиной, выиграли финал Гран-при России в Красноярске (231,95 балла). Второе место у Натальи Хабибуллиной и Ильи Княжука (219,80), третье – у Александры Бойковой и Дмитрия Козловского (208,43).

«Ни у кого нет сомнений в том, что Мишина и Галлямов – сильнейшая пара страны. Они находятся вне досягаемости. Бойкова и Козловский абсолютно не смогли навязать им никакой конкуренции. Это говорит о выдающемся таланте Тамары Николаевны Москвиной, о ее тренерском даре. Ну и ребята большие молодцы», – сказал хореограф, призер Олимпийских игр в танцах на льду Авербух.

Бойкова и Козловский тренировались у Москвиной до мая 2023 года.

«Мы не катались, а мучились». Бойкова и Козловский не расходятся, даже хвалят тренеров

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Metaratings
logoАлександра Бойкова
logoТамара Москвина
logoДмитрий Козловский
logoсборная России
logoСерия Гран-при России
logoАнастасия Мишина
logoИлья Авербух
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