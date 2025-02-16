Москвина о возможном участии Мишиной и Галлямова в олимпийском отборе: «Результат есть, но там же есть и другие критерии»

Москвина высказалась о шансах Мишиной и Галлямова выступить на Олимпиаде-2026.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили в парном катании в финале Гран-при России в Красноярске.

– Тамара Николаевна, как оцените выступления ваших пар?

– А зачем мне оценивать? Судьи все оценили. Я как тренер проведу позже беседу по поводу результатов соревнований, но скоропалительно так высказываться не буду. Но я довольна.

– Если спрошу про олимпийский отбор, тоже отобьетесь?

– Ой, тут не знаю.

– Мишина/Галлямов должны ехать?

– Не знаю. Есть же список правил, который написал Международный союз конькобежцев, ISU. Все согласно этого регламента, что там написано. Вы же его читали? Почитайте.

– А я читал.

– И я прочла.

– Там много факторов, но вы так говорите, будто спортивный результат не имеет значения. Ваша пара первая в течение всего сезона.

– Почему? Результат есть, но там же есть и другие критерии, поэтому вот когда эти все критерии совпадут, тогда и поговорим. Но мы готовимся к Олимпиаде . Вернее, будем готовиться, – сказала Тамара Москвина .

– Что скажете про вторую пару Кадырова/Миронов? Явно же есть прогресс по ходу сезона.

– К сожалению, у Ясмины была травма, которая требует длительного лечения. А длительного лечения мы не могли себе позволить, потому что все это происходило в сезоне. И поэтому она все время тренировалась и выступала с травмой. Все время! Мы это не обнародовали, но это так. Но согласна с вами, прогресс виден, пара по-своему своеобразна – хореографией, внешним видом и стилем.

– А если так же итог сезона подвести для Мишиной/Галлямова?

– Ну а что тут оценивать? Посмотрите результаты и все! Сколько соревнований было. Они в большинстве выступали успешно, – добавила тренер.